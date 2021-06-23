Москва, , 15:17 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что может бесплатно проконсультировать Украину по правовой культуре и указать наиболее важные направления работы. Об этом дипломат написала 23 июня в своём телеграм-канале, комментируя выделение Госдепартаментом США гранта на повышение компетенции специалистов в области права на Украине и в Южном Судане.

«Без гранта бесплатно могу помочь потенциальным претендентам и подсказать, на каких направлениях стоит в первую очередь сосредоточить свои усилия», — заявила Захарова.

По её словам, американский грант на $2,5 млн вызвал большой интерес у российского МИД. Финансирование предназначено для формирования «критической основы для привлечения виновных к уголовной ответственности» на Украине.

Захарова выразила надежду, что деньги хотя бы отчасти пойдут на расследование массового убийства противников украинского госпереворота, произошедшего в Одессе 2 мая 2014 года. Кроме того, грантополучателям стоит обратить внимание на нарушение Киевом прав жителей Донбасса.

Она также напомнила о «свободе слова» на Украине, власти которой запрещают говорить по-русски и закрывают телеканалы. Компетенцию в области права стоит повысить и киевским властям, которые не исполняют Минкие договорённости, добавила дипломат.

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