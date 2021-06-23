Москва, , 15:03 — REGNUM Совфед одобрил закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Запрещается в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо при размещении в интернете «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Закон принят в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

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