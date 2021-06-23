Магас, , 15:00 — REGNUM Предвыборные кампании только стартовали, а из регионов России уже приходят жалобы о нарушениях. В частности, «Партия Дела», чьи кандидаты борются за места в Народном Собрании Ингушетии, заявила о том, что местная избирательная комиссия установила пресекательный барьер для выдвижения, не опубликовав программу для электронной подачи документов и не утвердив образец подписного листа.

В жалобе на имя председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, подписанной секретарем Федсовета партии Алексеем Лапушкиным, сообщается, что без специальной программы политическое объединение не может выдвинуть своих кандидатов на выборы, открыть избирательный счет и начать сбор подписей (копия документа есть в распоряжении ИА REGNUM).

Автор письма ссылается на республиканский закон, по которому документы на выдвижение предоставляются как в печатном, так и в машиночитаемом виде. При этом, они должны быть поданы не позднее, чем спустя 30 дней после публикации о назначении выборов.

«Публикация о дате выборов вышла в местном издании 17 июня, а программа до сих пор не опубликована. Мало того, в беседе с нашими юристами зампред ингушской избирательной комиссии Беслан Котиев сказал, что понятия не имеет, когда она появится. Таким образом, у нас осталось меньше 30 дней, чтобы выдвинуться и подать документы. Но мы этого сделать не можем. Складывается впечатление, будто у комиссии этой программы нет, что нарушает федеральный закон об избирательных правах граждан и в принципе ставит под вопрос легитимность выборов в Республике Ингушетия», — прокомментировал ИА REGNUM сложившуюся ситуацию Алексей Лапушкин.

В тексте жалобы утверждается, что комиссия также не опубликовала и образец подписного листа. По мнению партии, это прямой барьер для непарламентских политических сил, которые обязаны собирать подписи для участия в выборах. «Пока у нас не будет образца, мы не сможем начать сбор подписей, а время на это ограничено», — пояснил Алексей Лапушкин.

Партия требует признать действия ингушского избиркома нарушениями закона и незамедлительно их устранить. «За всю историю избирательных кампаний, в которых участвовала партия, мы сталкивались с разными административными барьерами, но, чтобы так топорно нам не давали возможности выдвинуться, не было никогда — подобное случилось впервые. Надеюсь, ЦИК РФ даст соответствующую правовую оценку тому, что происходит в Избирательной комиссии Республики Ингушетия, а Элла Александровна Памфилова примет необходимые меры», — подчеркнул Лапушкин.

Как заявил ИА REGNUM председатель избиркома Ингушетии Мусса Евлоев, он ничего не знает по поводу данной ситуации: «Как поступит жалоба — будем рассматривать».