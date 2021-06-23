Москва, , 14:59 — REGNUM Совфед одобрил закон, которым повышаются требования к владельцам оружия, а также даются новые полномочия Росгвардии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Устанавливается запрет гражданам РФ, получившим лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием приобретать в целях самообороны или охоты огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин (барабан).

Закон также устанавливает дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ — в частности, не смогут получить лицензию дважды наказанные автомобилисты за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Закрепляются понятия гладкоствольное огнестрельное оружие, нарезное огнестрельное оружие (огнестрельное оружие с нарезным стволом), спусковой механизм, ударный механизм, переделка оружия.

Прописывается, что оружие является источником повышенной опасности.

Устанавливается обязанность юрлиц и физлиц уведомлять Росгвардию о приобретении, наличии у них на праве собственности, продаже и дарении списанного оружия с целью его регистрации, при этом выдача разрешительных документов на хранение такого оружия не предусматривается, а Росгвардия наделяется полномочиями определять форму и порядок подачи указанного уведомления.

Вводится запрет на переделку оружия.

Предусматривается, что сведения об оружии и патронах, контроль за оборотом которых осуществляется органами Росгвардии, учитываются в государственной информационной системе, оператором которой является Росгвардия, а положение, порядок ее формирования и ведения, а также порядок формирования и ведения реестров лицензий и разрешений, выдаваемых Росгвардией, будет утверждаться правительством РФ.

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