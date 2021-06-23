Москва, , 14:57 — REGNUM Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения при обороте оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Так, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния будет наказываться штрафом в размере до 600 тыс. рублей.

Нарушение требований законодательства об оружии участником собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, религиозного обряда и церемонии, культурно-развлекательного, спортивного и иного публичного мероприятия, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, будет караться штрафом на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до 3 лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

Предусмотрены и санкции за нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату.

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