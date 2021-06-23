Москва, , 14:55 — REGNUM Похоже, Дмитрию Гордону надо учить плоды славянского народного творчества — там истинный кладезь мудрости для него, считает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Так он прокомментировал 23 июня заявления украинского журналиста, который пригрозил выдворением из Крыма переехавшим туда россиянам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«И рад бы взять, да силы не занять» или «Малого пожалеешь — большое потеряешь». Понятно, что у кого смог, он (гордон — прим. ИА REGNUM) интервью уже взял. Интерес падает. А «блестеть» надо. На чем хайпануть в медиапространстве своей страны и за рубежом? Позадираться на сильного из-за заборчика своего. Есть такие напомаженные собачки, лают, аж подпрыгивают. А если забор кончится? Бежать же придётся, Дима! Это выплеск на один день. Подумал бы Дмитрий, «честь и совесть» украинской журналистики, что исторически так сложилось, что о выселении русских с их земель лучше молчать, а 22 июня особенно», — подчеркнул Соловьев.

Он отметил, что то, с какой неприязнью Гордон говорит о российских гражданах, наводит на размышления о том, что и к тем, кого он считает своими, относится не лучше.

«Если говорить о правовой стороне вопроса, то выселение людей с их земель — пещерный уровень понимания прав человека вообще и норм международного права в частности. И если здесь заокеанские «поборники» демократии могут на словах и не совпасть с высказанным мнением, то уж создание крайне сложных условий проживания для русскоязычных, они поддерживают по всему миру. Так что для них, а также для различного рода переобувшихся в националистические идеи шоуменов и вроде как политиков, он останется рукопожатным. А вот от наших можно будет и по губам получить», — добавил эксперт.