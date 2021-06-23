Посёлок Островское, Костромская область, 23 июня, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Жители Островского сельского поселения в Костромской области вступились за главу Наталью Кравчук, осужденную по статье «Халатность». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Островского районного суда.

СУ СКР по Костромской области Обрушение подвесного моста

17 июня 2021 года чиновницу признали виновной в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Уголовное дело против женщины возбудили после инцидента с падением моста.

В июне 2019 года на территории поселения обрушился железный подвесной мост. В момент обрыва на нём находились трое человек, ониупали вниз с 8-метровой высоты. Все потерпевшие получили серьёзные травмы, их здоровью был нанесён тяжкий вред.

В процессе рассмотрения дела в суд поступило «множество» писем от жителей поселения, в которых они отмечали «исключительно положительные» характеристики главы и просили суд учесть эти факты при вынесении приговора.

Максимальная санкция статьи, инкриминируемой чиновнице, предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. При рассмотрении дела суд учёл заступничество местных жителей, характеристики обвиняемой по месту жительства, отсутствие судимостей и фактов привлечения к административной ответственности. В результате бывшую главу приговорили к 1 году лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на этот же срок. Приговор в законную силу не вступил.