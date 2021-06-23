Сеул, , 15:40 — REGNUM С 22 по 23 июня состоялась онлайн конференция по кибербезопасности Южная Корея — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, участники встречи поделились мнениями о кибербезопасности, обменялись опытом, а также осудили пути расширения сотрудничества в данной сфере.

Известно, что в мероприятии приняли участие более 200 человек, включая высокопоставленных лиц стран Азии и Европы, представителей международных организаций, ученых и представителей данной отрасли.

ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.

Южная Корея является азиатским партнёром ОБСЕ с 1994 года.