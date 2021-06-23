Москва, , 14:48 — REGNUM Совфед одобрил закон об исследовании объема аудитории в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Предполагается измерение аудитории телеканалов в интернете, сетевых СМИ, аудиовизуальных сервисов и новостных агрегаторов.

Механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации распространяется для проведения измерений аудитории в сети.

Перечень получаемых данных, необходимых для проведения исследования аудитории информационных ресурсов, а также порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ.

Уполномоченная организация по исследованию объема аудитории обязана ежегодно представлять в Роскомнадзор отчет о проведенных исследованиях, а также размещать его на своем сайте.

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