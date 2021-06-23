Киев, , 14:51 — REGNUM Украина и Грузия планируют усилить сотрудничество в сфере безопасности в Чёрном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 июня во время совместного брифинга в Киеве с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.

«Одним из главных заданий Украины и Грузии является усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Чёрное море должно быть безопасной акваторией, свободной для судоходства…» — сказал он.

Зеленский выразил надежду, что вскоре появится прогресс в данной сфере, а также добавил, что и Грузия, и Украина стремятся стать членами ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Чёрное море не должно быть «российским озером».

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