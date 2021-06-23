Киев, 23 июня 2021, 14:51 — REGNUM Украина и Грузия планируют усилить сотрудничество в сфере безопасности в Чёрном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 июня во время совместного брифинга в Киеве с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.
Зеленский выразил надежду, что вскоре появится прогресс в данной сфере, а также добавил, что и Грузия, и Украина стремятся стать членами ЕС и НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Чёрное море не должно быть «российским озером».
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