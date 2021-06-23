Москва, , 14:45 — REGNUM Совфед одобрил закон о внесудебном ограничении доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Основанием для блокировки станет заявление гражданина в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления. Устанавливаются требования к содержанию заявления, а также порядок взаимодействия органов государственной власти при его рассмотрении. При этом закон обязывает приобщать к такому заявлению «документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации».

С декабря 2020 года в России действует ответственность за распространение клеветы в интернете, однако судебное разбирательство может затянуться, а необоснованное, несправедливое клеймо преступника останется с невиновным человеком практически навсегда, отмечали в Госдуме.

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