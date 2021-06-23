Симферополь, , 14:43 — REGNUM Инцидент у берегов Крыма с британским эсминцем Defender является провокацией и попыткой проверить Россию на бдительность. Об этом 23 июня сообщил вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс.

«Они все пытаются проверить Россию «на зуб», на бдительность. Я думаю, что пришло время ответить очень серьезно на эти все провокации», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец пересёк государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра.

Черноморский флот и погранслужбой ФСБ предупредили экипаж корабля о применении оружия, однако он не отреагировал. В результате российскому бомбардировщику пришлось выполнить предупредительное бомбометание по курсу движения корабля.

После этого эсминец покинул границы территориального моря Российской Федерации.

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