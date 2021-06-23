Москва, , 14:33 — REGNUM Российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца Defender ВС Великобритании, который нарушил российскую границу в Черном море. Об этом 23 июня сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, британский эсминец пересёк государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра.

Черноморский флот и погранслужба ФСБ предупредили экипаж британского корабля о применении оружия, однако он не отреагировал. В результате российскому бомбардировщику пришлось выполнить предупредительное бомбометание по курсу движения корабля.

После этого эсминец покинул границы территориального моря Российской Федерации, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ране начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 13 октября прошлого года эсминец УРО «Дрэгон» ВМС Великобритании совершал переход через Чёрное море и находился в 22 км к западу от Севастополя. Он нарушил право мирного прохода через территориальное море РФ. У эсминца были включены на излучение радиолокационные станции управления оружием и обнаружения воздушных целей.

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