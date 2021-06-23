Симферополь, , 14:39 — REGNUM Военнослужащие и сотрудники МЧС России помогли устранить последствия подтоплений в Крыму. Об этом глава республики Сергей Аксёнов заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети «Вконтакте», и поблагодарил их за помощь.

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«Более 22 тыс. военнослужащих и сотрудников МЧС выполняют поставленные задачи», — отметил Аксёнов и выразил благодарность руководству Минобороны, МЧС и президенту России Владимиру Путину за оказанную помощь.

По его словам, к 28 июня поставлена амбициозная задача по полной расчистке Ялты от последствий наводнения. Он допустил, что работы закончатся даже раньше этого срока.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 и 23 июня объявлены в Ялтинском районе нерабочими в связи с подтоплениями.

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