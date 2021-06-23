Москва, , 14:27 — REGNUM Министерство обороны России вызвало британского военного атташе в связи с инцидентом с эсминцем в Черном море. Об этом 23 июня сообщили в оборонном ведомстве РФ.

«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы РФ в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ завили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. российским военным пришлось произвести предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы.