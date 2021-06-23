Москва, , 14:26 — REGNUM Совфед одобрил закон о создании в России личных фондов для управления имуществом и бизнесом, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Законом предусматривается возможность создания не только наследственных («посмертных») фондов, но и «прижизненных» личных фондов, создаваемых и действующих при жизни учредителя, и продолжающих существовать после его смерти. в Гражданский кодекс вводится понятие «личный фонд». Таковым будет признаваться унитарная некоммерческая организация, учрежденная гражданином либо после его смерти нотариусом, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления.

Существующие в настоящее время фонды, которые преследуют благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели получают в Гражданском кодексе РФ новое наименование — «общественно полезные фонды».

Таким образом завершается 20-летний процесс реформирования отечественного наследственного права.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о личных фондах