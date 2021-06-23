Берлин, , 14:27 — REGNUM В своих подходах к газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») Германия и США продолжают расходиться. Об этом 23 июня заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Берлине с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Как указал Блинкен, Соединенные Штаты, как и ранее видят в этом газопроводе угрозу для энергетической безопасности Европы, и для безопасности Украины, а в Берлине, по словам американского госсекретаря, с этим «не согласны».

При этом он добавил, что в Вашингтоне считают, что нужно, чтобы этот энергетический проект не использовался как инструмент давления, и чтобы «позиции Европы и Украины не были ослаблены».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что шансы на прекращение строительства «Северного потока — 2» через санкционное давление почти нулевые.