Москва, , 14:25 — REGNUM Совфед одобрил закон о гарантированном доходе должника, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Закон вступит в силу с февраля 2022 года.

Должник получает право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ при обращении взыскания на его доходы. То есть речь идет о неприкосновенной сумме в 12 702 рубля.

Однако новое правило не применяется к исполнительным документам, содержащим следующие требования: о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

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