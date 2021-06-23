Тбилиси, , 14:25 — REGNUM В Киеве 23 июня прошла официальная встреча президентов Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Владимира Зеленского. После встречи лидеры стран выступили на совместной пресс-конференции.

«Сегодняшний визит — это только начало укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля», — сказала Зурабишвили.

Она также выразила надежду, что в следующем году Тбилиси и Киев отметят на высоком уровне 30-летие грузино-украинских отношений.

Напомним, Зурабишвили прибыла в Киев с официальным визитом 22 июня. С ней также прибыли представители исполнительной и законодательной властей. Это — первый визит Зурабишвили на Украину в качестве грузинского президента.

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