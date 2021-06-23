Владимир Киберов, 23 июня 2021, 16:31 — REGNUM В редакционной статье «Лидерство Байдена в области климата зависит от мобилизации частных финансов», опубликованной 21 июня 2021 года на сайте общественно-политического портала Eastasiaforum, довольно откровенно излагаются климатические планы крупного частного финансового капитала, якобы искренне озабоченного проблемой изменения климата.
* * *
Чтобы выиграть битву с изменением климата в ближайшее десятилетие потребуются инвестиции на сумму более $35 трлн. У большинства правительств мира нет таких денег, чтобы заполнить этот дефицит. В то время как многие празднуют возвращение лидерства США в области изменения климата, именно от способности президента США Джо Байдена по привлечению частного финансирования будет зависеть успешность его правления как в экономическом плане, так и в получении достаточной внутренней и международной политической поддержки в решении проблемы климата.
COVID-19 позволил оценить масштабы климатической проблемы. Закрытие предприятий, отмена рейсов самолетов, простой автомобилей и закрытие заводов во время COVID-19 сократило глобальные выбросы углерода примерно на 7%. Этот пример помогает проиллюстрировать масштаб климатической проблемы. Если мы хотим избежать повышения глобальной температуры на 1,5 градуса, то нам придется добиваться такого же снижения выбросов углерода каждый год в течение 10 лет.
Учитывая, что закрывать мировую экономику каждый год невозможно, правительствам во всем мире необходимо будет коренным образом преобразовать свою экономику, если они хотят устойчиво сокращать выбросы углерода и делать это с наименьшими возможными потерями для средств к существованию людей. Помимо установления цены на углерод, достаточной, чтобы вызвать эти изменения, для достижения этого также потребуются новые инвестиции в зеленую инфраструктуру и технологии, причем в большом объеме.
Ежегодное производство электромобилей необходимо увеличить в десять раз, чтобы к 2030 году достичь нулевого уровня выбросов. Количество зарядных станций необходимо увеличить в 31 раз. Согласно одной из оценок, до 2% территории США необходимо будет покрыть солнечными батареями и ветряными электростанциями. Горнодобывающим компаниям необходимо будет увеличить добычу полезных ископаемых, используемых в этих технологиях, более чем на 500%.
Если в климатической повестке Байдена не появятся практические способы применения триллионов долларов частных финансов, то ему будет нелегко достичь своих климатических целей.
С экономической точки зрения у правительств большинства стран мира нет финансовых возможностей для осуществления необходимого уровня инвестиций. Это особенно верно для развивающихся стран из-за высокого уровня долга, номинированного в иностранной валюте, неразвитости финансовых систем и слабой основы денежно-кредитной политики. Это также верно для большинства европейских стран, которые имеют ограниченное фискальное пространство из-за отсутствия независимой денежно-кредитной политики, общего обменного курса и фискальных правил ЕС в отношении долга и дефицита.
В политическом плане Байдену необходимо апеллировать к обеим полюсам политики, особенно с учетом незначительного демократического большинства в Конгрессе и политически разнородной группы стран G20, которую ему нужно убедить. «Новый зеленый курс» может быть привлекательным для левых политических сил США, но правые политические хотят решений, в которых будет участвовать частный сектор.
Климатическая математика означает, что инвестиции частного сектора будут не просто важны, критически важны. Наша способность бороться с изменением климата зависит от способности мировых финансовых систем направлять достаточные финансовые средства туда, где они необходимы для выхода из углеродно-зависимой экономики.
К счастью, есть практические вещи, которые администрация Байдена может сделать на глобальном уровне для увеличения частных инвестиций в борьбу с изменением климата.
Во-первых, Байден может возглавить реформу правил глобального капитала вокруг резервов, которые банки должны иметь, чтобы противостоять потрясениям. Растущее количество исследований показывает, что заемщики с сильной экологической репутацией менее склонны к дефолту. Это означает, что эти ссуды и ценные бумаги, подкрепленные этими ссудами, более безопасны, чем их экологически неблагоприятные аналоги. Если бы глобальные правила капитала учитывали это, у банков был бы стимул выдавать больше зеленых кредитов, держать больше зеленых долгов на своих балансах и, таким образом, направлять больше средств на зеленые инициативы, одновременно укрепляя финансовую стабильность.
Во-вторых, Байден должен возглавить процесс стандартизации того, что считается «зеленым» в контексте зеленого финансирования. Существует множество метрик и индикаторов, но они редко совпадают. Это проблема. Природа финансового капитала означает, что эти показатели должны быть последовательными и согласованными на глобальном уровне, если глобальные правила должны быть разработаны в этой области. Все больше и больше стран разрабатывают свои собственные индикаторы — от Канады и Китая до Сингапура — но последовательность будет иметь решающее значение для эффективного функционирования глобальных рынков. В нашей передовой статье на этой неделе Роберт Стоу дает оценку утверждениям о том, что США вернули себе лидерство в проблеме изменения климата. Хотя Байден многое сделал — от повторного присоединения к Парижскому соглашению, внедрения ориентированных на климат фискальных стимулов, подписания ряда распоряжений о сокращении выбросов и проведения глобального саммита по изменению климата — некоторые считают, что возвращение США больше напоминает возвращение в класс студента-прогульщика, чем возвращение великого царя, готового возглавить битву. Вполне обоснованные опасения заключаются в том, что приход Байдена — всего лишь очередной зигзаг американской климатической политики, а не стабильная приверженность, необходимая для решительного лидерства.
Одна из основных целей климатического саммита Байдена заключалась в том, чтобы предоставить странам, являющимся крупнейшими эмитентами парниковых газов, возможность внести более амбициозные обязательства в соответствии с Парижским соглашением. Ряд лидеров объявили о новых обязательствах, в том числе лидеры Южной Кореи и Японии. Однако Китай и Индия, первая и четвертая по величине выбросов страны мира, этого не сделали, хотя Китай когда-то ранее взял на себя обязательство по достижению нулевых выбросов углерода к 2060 году.
Чтобы привлечь внимание этих стран, Байдену необходимо предложить им практические решения, которые помогут профинансировать климатические инвестиции, в которых они отчаянно нуждаются. Ограниченное фискальное пространство, сложная внутренняя политика и политически разобщенная G20 означает, что привлечение частного финансирования может стать решающим способом достижения прогресса, выходящего за рамки простой риторики.
Успех в борьбе с изменением климата будет зависеть от того, справится ли наша финансовая система с этой задачей. Без ключевых реформ, которые зафиксируют реальную ценность зеленых инвестиций, этого не будет.