Москва, , 14:18 — REGNUM Деструктивное поведение Соединенных Штатов «заводит в тупик» решение ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил 23 июня начальник главного управления генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

«Именно политика Соединенных Штатов подстегнула КНДР к прогрессирующему развитию национального ракетного и ядерного потенциала», — сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности.

Он добавил, что в результате Пхеньян не отказывается от ядерного оружия, считая его единственной реальной гарантией обеспечения собственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Костюков заявил, что Соединенные Штаты демонстрируют неготовность к равноправному диалогу по глобальной безопасности.

По его словам, в доктринальных документах США закрепляются методы выстраивания отношений с другими странами с позиции силы.

Читайте также: Россия и США заинтересованы в продлении СНВ-3 — глава Генштаба ВС РФ