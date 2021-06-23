Варшава, , 14:08 — REGNUM Правительство Польши приняло решение ввести обязательный карантин для лиц, прибывающих из Великобритании. Об этом 23 июня сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич в эфире Polskie Radio.

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Обязательный семидневный карантин, заключающийся в необходимости провести семь дней в изоляции, не распространяется на лиц, вакцинированных против COVID-19.

По словам пресс-секретаря польского минздрава, данные меры были принято в связи с относительно быстрым распространением индийской мутации коронавируса «Дельта» в Великобритании.

«Каждый человек, который с сегодняшнего дня приезжает в Польшу из Великобритании и не вакцинирован одной из одобренных в ЕС вакцин, подлежит обязательному 7-дневному карантину», — подчеркнул Андрусевич.

В самой Польше на сегодняшний день подтверждено 90 случаев заражения указанной мутацией коронавируса.