Берлин, , 14:10 — REGNUM Германия готова помочь с тем, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не использовался против Украины. Об этом германский министр иностранных дел Хайко Маас заявил 23 июня в Берлине после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Мааса, Блинкен «очень чётко заявил» ему в беседе, что в Вашингтоне ожидают от Германии вклада в то, чтобы Россия «не злоупотребляла проектом» «Северный поток — 2» для оказания политического давления на Украину.

«Мы знаем об этом и внесем свой вклад», — заверил глава германской дипломатии.

Маас напомнил, что по этому вопросу идут переговоры между Берлином и Вашингтоном, и ФРГ рассчитывает на «оперативный» результат. Блинкен также заявил, что США ждут от переговоров конкретного и надежного результата и поблагодарил Германию за работу в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маас заявил о важном прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку — 2». Немецкие компании и отдельные персоны выведены из-под штрафных мер Вашингтона, пояснил он.

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