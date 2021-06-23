Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров («Единая Россия») высказался о ситуации с оппозиционным депутатом Максимом Резником, который 18 июня по решению суда помещен под домашний арест до 16 августа в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

Максим Резник в зале суда по избранию меры пресечения Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, Макаров вместе с рядом других депутатов и общественных деятелей после задержания Резника подписал поручительство с просьбой не лишать его свободы на время следствия, но суд решил иначе.

«Этот человек попал в беду. Другое дело, надо всегда думать о своей репутации, которую не разгладить никаким утюгом. Не надо шарахаться по различным местам и ходить туда, куда не следует», — приводит издание «Закс.Ру» слова Макарова на брифинге в Мариинском дворце.

Единоросс пожелал своему политическому оппоненту «чтобы эта ситуация для него благополучно разрешилась».

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