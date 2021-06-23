Минск, , 13:58 — REGNUM Запад уже ведёт войну против Белоруссии, а не против «режима Лукашенко». Об этом 22 июня заявил Александр Лукашенко, обращаясь к западным политикам на памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

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"А они (Запад. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) потом придут нас «спасать». Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники, потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас, или нет. Мы суверенное, независимое государство, так будет и впредь», — поведал Лукашенко. Он сообщил, что страны Европы сейчас ждут от Белоруссии помощи в борьбе с нелегальной миграцией. При этом в Европу сейчас бегут жители тех стран, которые Запад сам же и уничтожил, сообщил он, акцентируя внимание на нелегальной миграции.«Сегодня они взвыли: ах, белорусы их не защищают. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу, — отметил в зачитанном докладе Лукашенко. — Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку».

Руководитель постсоветской республики заявил: если Европа хочет помощи от Белоруссии по этим направлениям, то тоже должна делать шаги навстречу, а не пытаться задушить страну. При этом он отметил: «Это бесперспективно. Вы опоздали, господа».

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«Прошло 80 лет, и что? Новая горячая война. Вы посмотрите: это что, символизм? Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. 22 июня, ночью. Вот уж действительно, история так ничему их и не научила», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Отметим, Евросоюз ввел санкции в отношении «режима Лукашенко» 21 июня. Под санкции попали судьи и офицеры следственных изоляторов, выносившие политически мотивированные приговоры и применявшие пытки к политзаключённым. Под санкции попали также близкие к Лукашенко бизнесмены и члены его семьи — сноха и один из сыновей.

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