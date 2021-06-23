Москва, , 13:58 — REGNUM Обсуждение реализации трёхсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху провели в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Затронут ряд тем в контексте реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе. Подчеркнут важный вклад Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в постконфликтное развитие региона», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что главы МИД двух стран провели обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

Кроме того, указывается, что Лавров и Байрамов в ходе разговора констатировали, что, несмотря на негативное влияние пандемии новой коронавирусной инфекции связи между Россией и Азербайджаном связи успешно развиваются, а также растет торгово-экономическое взаимодействие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия внесла решающий вклад в урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года.