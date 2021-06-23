Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен возложить ответственность за вспышку насилия с применением оружия на «своевольных» торговцев оружия, а не на стремление местных властей угодить погромщикам в вопросе давления на полицию, сообщает 23 июня New York Post.

По информации издания, соблюдения политики нулевой терпимости будет добиваться Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, которое вскоре может возглавить Дэвид Чипман, активист, выступающий против оружия, не дать утвердить кандидатуру которого в сенате стремятся группы по защите прав на оружие.

Байден объявит о новых правилах во время выступления, запланированного на 23 июня и посвященного росту убийств, стрельбы и некоторых других форм насильственных преступлений, таких как угоны автомобилей. В речи также будет подчеркнуто, что местные жители могут использовать утвержденные в марте фонды помощи при COVID-19, «чтобы нанять больше офицеров» для полицейских сил, сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

«Это будет историческая политика, которая гарантирует, что мы будем привлекать к ответственности торговцев оружием по всей стране, из-за которых оружие появляется в руках оружия», — заявили они.

В преддверии выступления помощники Байдена неоднократно подчеркивали, что он будет стремиться связать всплеск насильственных преступлений, начавшийся примерно в мае 2020 года, с пандемией COVID-19, а не с последствиями массовых протестов и беспорядков, которые начались в мае 2020 года после убийства Джорджа Флойда офицером полиции Миннеаполиса.