Минск, , 13:48 — REGNUM «Вы должны не просто каяться. Вы должны еще 100 лет стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны. Вы должны делать все, чтобы зарубцевать в наших сердцах и душах раны от этой войны. Вы не душить нас должны. Вы на руках должны нас носить — немцы, поляки, так называемый Европейский союз. Потому что мы спасли вас от коричневой чумы. Ходили бы вы вместе со всем советским народом рабами, если бы они взяли верх», — заявил 22 июня Александр Лукашенко, обращаясь к западным политикам на памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

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"От кого не ожидали участия в этом коллективном сговоре, так это от Германии. От тех, чьи предки уничтожили в Великой Отечественной войне не только каждого третьего белоруса, но и миллионы нерождённых детей, — сказал Лукашенко. — А ведь все 80 лет после 45-го прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, бывшему Советскому Союзу и каялись. Каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще незахороненных немцев — фашистов, которые пришли на нашу землю. И мы были добры и толерантны. Те, кто мучились, терзались, открыли свои сердца и души и отнеслись по-человечески к ним. И что?».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Александр Лукашенко процитировал министра иностранных дел Германии, отметив, что Хайко Маас заявил о необходимости распространить санкции на сектора белорусской экономики. При этом Лукашенко сказал: «Читай, пусть подохнут там. Так и хочется спросить автора этих строк: господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично. Хотя бы перед своим народом. Не надо каяться на публику за грехи своих предшественников. Грош цена этим покаяниям, которые мы еще недавно слышали в «Тростенце» от президентов Австрии и Германии. Никакие слова не спрячут реальные замыслы».

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