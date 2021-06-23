Москва, , 13:48 — REGNUM Совфед одобрил закон о бесплатном доступе к ряду социально значимых сайтов и порталов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Предусматривается, что услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету оказываемые абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, оказываются без взимания платы.

Перечень таких сайтов установит специальная комиссия. При этом в Совфеде есть понимание, что в перечень попадут сайты органов государственной власти, порталы государственных и муниципальных услуг.

На экономическую модель бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам будет влиять число таких сайтов и сервисов, сообщил ранее в Госдуме замглавы Минцифры Олег Пак.

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