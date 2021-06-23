Москва, 23 июня 2021, 13:47 — REGNUM Соединенные Штаты демонстрируют неготовность к равноправному диалогу по глобальной безопасности, заявил начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.
Он добавил, что в доктринальных документах США закрепляются методы выстраивания отношений с другими странами с позиции силы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что спецслужбы ряда зарубежных стран финансируют и вооружают группы международных террористов.
По его словам, в Сирии и Ираке террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основном разгромлены, но наблюдается транзит террористов с Ближнего Востока в северную Африку и Афганистан.