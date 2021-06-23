Москва, , 13:53 — REGNUM Пока нет понимания относительно даты личной встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил 23 июня.

«Пока нет какой-то конкретики по встрече», — сказал Песков.

Он пояснил, что при необходимости российский и германский лидеры созваниваются, и в этом смысле дефицита инструментария для общения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Меркель условились о личном контакте в телефонной беседе 22 июня. В этот день глава германского правительства позвонила президенту России по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны и Дня памяти и скорби.

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