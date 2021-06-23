23 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили призыв российских дипломатов к США отказаться от участия в совместных с Украиной учений в Чёрном море.

Артур Савин, , 14:15 — REGNUM Заявление посольства России в США о том, что украино-американские учения Sea Breeze повышают риски непреднамеренных инцидентов в Чёрном море, поэтому важно отказаться от них, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Эскадра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Пора уже вспомнить Карибский кризис 1962 года. Можно с кубинцами провести учения в Карибском море, поплавать на кораблях вдоль Мексиканского залива», — отметил Леонид У.

Многие пользователи не были впечатлены подобными призывами со стороны российской дипломатической миссии. Люди уверены, что такое сообщение будет попросту проигнорировано Соединёнными Штатами.

«Ну, призвать можно, конечно. Но это даже не призыв, а дежурное выражение неудовольствия действиями НАТО, направленными против России», — написал Валерий Ф.

Учения Sea Breeze Mil.gov.ua

Некоторые комментаторы убеждены, что России необходимо всеми правдами и неправдами закрыть для НАТО Чёрное море. Делать это лучше, конечно, аккуратно, чтобы не вызвать большого скандала.

«Выдавливать их нужно из Чёрного моря. Тихонько и постепенно. А призывать врагов к совести — это полный бред», — пишет Оксана Б.

Часть людей считают, что Российская Федерация всё-таки не дотягивает по военному уровню до США, а уж про экономический потенциал и говорить не приходится. Поэтому Америка, скорее всего, сделает вид, что даже не заметила голос со стороны России.

«Соединённые Штаты Америки прислушались бы к голосу СССР, но к сегодняшней России — нет. Раньше у нашей страны была огромнейшая армия, сильнейшая экономика и куча друзей, а теперь…» — поделился своим мнением Иван Е.

Ряд пользователей призвали руководство России не отсиживаться на месте и проводить одновременно с учениями НАТО собственные манёвры.

«Когда НАТО начинает проводить учения, Россия тоже должна начать проводить учения. В этот же день, в это же время и тоже с большим количеством кораблей/катеров/самолётов/вертолётов. И обязательно в этом же самом месте, где начало проводить учение НАТО. По возможности делать так, чтобы солдаты НАТО визуально видели учения России, что у РФ не аборигены с копьями и луками. Кроме того, чтобы понимали, что оппонент им по силе равный. Ещё было бы хорошо России на учения пригласить Китай», — считает Виолетта Л.

Командно-штабные учения в Крыму Mil.ru

Нашлись и те, кто убеждён, что Вашингтон понимает лишь язык силы. Значит, следует с ним разговаривать звуками пушек и ракет, считают граждане.

«Топить их надо! Как котят! Если будет нужно, то и без предупреждения, раз полезут свои учения проводить у наших границ», — предлагает Андрей К.

Напомним, 23 июня посольство России в США опубликовало сообщение в Twitter о том, что украино-американские учения Sea Breeze повышают риски непреднамеренных инцидентов в Чёрном море, поэтому важно отказаться от них.