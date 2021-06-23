Москва, , 13:44 — REGNUM Власти КНР не позволят оторвать остров Тайвань от «большого Китая». Об этом 23 июня заявил китайский министр обороны Вэй Фэнхэ в видеообращении на IX Московской конференции по международной безопасности.

«Мы неуклонно защищаем коренные интересы нашего государства. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики», — сказал он.

Также Фэнхэ подчеркнул, что единство Китая является благородным национальным долгом и неудержимой исторической тенденцией, которая не подвергается сомнению.

«Независимость Тайваня добром не кончится, а вмешательство внешних сил успехом не увенчается. Народно-освободительная армия Китая никогда не позволит оторвать Тайвань от большого Китая», — добавил глава минобороны КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что хаотичные явления, которые происходят в мире в настоящее время, вызваны действиями «одной державы», применяющей политику силы и навязывающей свои правила.