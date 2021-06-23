Минск, , 13:42 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко своей «многовекторностью» многих запутал и у себя дома, и в соседних странах, а теперь говорит соседям, что те должны «очнуться», при этом остается не до конца ясным, очнулся ли он сам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 июня.

Как сообщалось ранее, Лукашенко обратился «к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам» с призывом «очнуться, пока не поздно» и «разобраться с политиками, обезумевшими и потерявшими реальность».

« Со своим обращением к народам соседних стран Александр Лукашенко опоздал — лет так на двадцать — двадцать пять.

Когда Россия в конце 1990-х годов делала первый заход на ужесточение своей политики в отношении Латвии, Литвы и Эстонии в ответ на ущемление их правительствами прав русскоязычных жителей, Минск отказался в этом участвовать. Позже, когда Россия стала выводить свой транзит из Латвии и Литвы, Александр Лукашенко продолжал гнать свои товары через их порты — мол, это удобнее. Ему всё казалось, что он сможет вертеться так, чтобы быть своим и для России, и для этих стран и их хозяев в Европейском союзе.

Теперь ситуация для него предельно прояснилась, и он призывает соседей, да и самих белорусов, «очнуться». Если бы Минск и сам Лукашенко раньше подключились к политике противодействия экспансии ЕС и НАТО на пространство Советского Союза — не вступали бы в программу «Восточное партнёрство», например, — белорусы раньше получили бы правильный сигнал, кто друг, а кто враг Белоруссии.