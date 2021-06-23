Москва, , 13:42 — REGNUM Сегодня, 23 июня, запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Она пройдет в режиме видеоконференцсвязи, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

По его словам, во время встречи Рамзан Кадыров по традиции доложит о ситуации в республике. Песков также не исключил, что на ней будет идти речь о предстоящих выборах главы Чечни.

Напомним, в 2021 году заканчивается третий срок пребывания на посту главы Чечни Рамзана Кадырова. Парламент региона уже дал старт избирательной кампании по выборам нового руководителя региона, который будет избран в ходе прямого голосования. Сам Кадыров сообщил, что еще не принял решения об участии в выборах. По его словам, он планирует посмотреть, окажет ли ему поддержку народ Чечни.

Читайте также: Кадыров назвал условие, при котором он не пойдет на выборы