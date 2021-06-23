Москва, , 13:43 — REGNUM Ситуация в Афганистане и новый очаг напряжённости на границе с Таджикистаном беспокоят Кремль. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 23 июня журналистам.

Он отметил, что развитие ситуации в Афганистане на фоне вывода из этой страны американских и союзных им сил привлекает пристальное внимание Москвы и вызывает беспокойство. Таджикистан — очень близкое России, партнёрское государство.

«Действительно, возникновение нового очага напряженности, угрозы — это то, что беспокоит нас», — подтвердил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно об отходе в Таджикистан более 130 военных из афганских правительственных подразделений. Они спасались от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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