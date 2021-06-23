Минск, , 13:37 — REGNUM «То, что коллективный Запад продолжает грезить о новом «броске на Восток», мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Белоруссии, мы это прекрасно видим», — заявил 22 июня Александр Лукашенко, выступая на памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Читайте также в новостях: Пытливый ум премьера Белоруссии нашёл параллели между санкциям ЕС и войной

Проводя параллели между Великой Отечественной войной и современностью, он сказал: «Информационная травля ожидаемых результатов не принесла. Сейчас мы держим экономический удар. Хотелось бы знать, что дальше? Интервенция?».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, этот вопрос он адресовал неким «западным политикам», которых не было в Брестской крепости-герое. «Забудьте, успокойтесь. Дорого она вам обойдется. Холеные лица с высоких трибун по ту сторону границы бессовестно лгут с подачи беглых о том, что белорусский народ сам вымаливает санкции в отношении себя. Якобы белорусы готовы страдать ради некого эфемерного «светлого будущего», которое принесут им эти добрые дяди на кончиках своих штыков. Да очнитесь вы наконец, очумевшие и заблудшие!», — добавил он.«Санкции, провокации, — сказал он, костеря «коллективный Запад». — Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем».

Ранее на эту тему: «Не наши войны»: Лукашенко сравнил современность с Великой Отечественной

Критикуя НАТО, он сообщил, что не надо убаюкивать официальный Минск историями об оборонительных учениях и миролюбии альянса. При этом он отметил: «Мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории, после победы подарив вам Восточную Европу (так называемые страны Варшавского договора) в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на Восток. Вы как минимум лжецы, как максимум — подлецы. Вы все время врали, обманывали, а сегодня — не получится».

«Вы — украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто живет здесь на этой земле. Это ваша земля. Вас нигде не ждут, и не верьте этим обещаниям, что вас там примут с распростертыми руками. Это ваша земля, берегите, белорусы, ее, цените. Потому что она принадлежит не только нам. Она принадлежит нашим детям и внукам», — сказал он.

Читайте в новостях: Лукашенко призвал поляков, прибалтов и украинцев «очнуться, пока не поздно»