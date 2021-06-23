Канберра, 23 июня, 2021, 13:33 — ИА Регнум. 14 января 1917 года премьер-министр Австралии Уильям Моррис Хьюз сделал официальное заявление:

Семён Бойков Русская пушка в Австралии

«Россия будет очень признательна за возвращение пушек, захваченных во время Крымской войны и теперь находящихся в руках правительств Содружества и установленные в штатах по всей Австралии. Считается, что это будет рассматриваться как внешний и видимый знак внутреннего духа союза с Россией, который австралийское правительство и народ очень ценят».

Прошло 100 лет и российские пушки, захваченные Великобританией у России во время Крымской войны 1853−1856 гг., до сих пор находятся на хранении у правительства Австралии. Две в Аделаиде, две в Парке Столетия в Сиднее, две в Мельбурне, по одной в Хобарте и Лонсестоне.

В июне 2021 года гражданин Австралии Семен Бойков и группа австралийских исследователей обнаружили в Государственном архиве Австралии в столице страны Канберре подлинники официальных документов, которые являются правовой основой для возврата пушек на историческую Родину — в Россию. Дипломатические телеграммы из Сиднея в Лондон столетней давности, во время Первой мировой войны, доказывают, что Австралия официально приняла решение о возврате российских пушек. Документы свидетельствуют, что решение вернуть пушки было немедленно поддержано генерал-губернатором и правительством Его Величества в Лондоне. Но в 1917 году Российская империя распалась и Австралия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Атаман Посольского отдела Забайкальского казачьего войска в Австралии Семён Бойков внёс петицию в парламент Австралии с просьбой исполнить решение премьер-министра Уильяма Хьюза, которое имеет юридическую силу и по сей день, и вернуть пушки в Россию. Петиция официально зарегистрирована и теперь ожидается развязка этой вековой истории. Теперь русские корабельные пушки из символов великих сражений и войн могут стать символами мира или, как сказал атаман Семён Бойков, «трубами мира».