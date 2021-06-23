Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга и правоохранительные органы делают всё возможное, чтобы праздник выпускников «Алые паруса» в этом году не увидел вживую никто, кроме самих выпускников. Для этого будут заблокированы набережные Невы, мосты, крыши и другие места, откуда раньше можно было понаблюдать за красочным свето-пиротехническим шоу.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция прохода парусника на празднике «Алые паруса»

Напомним, на «Алые паруса» 25 мая 2021 года по соображениям эпидемической безопасности будут допущены только выпускники Петербурга и Ленобласти и сопровождающие их лица из числа сотрудников учебных заведений.

«Все прилегающие набережные и мосты, откуда в прошлые годы можно было свободно посмотреть шоу, в этом году по рекомендации Роспортребнадзора будут закрыты для прохода. Бессмысленно покупать «билеты» для просмотра шоу с крыш в центре Петербурга. Крыши жилых домов центра города закрыты, и присутствие на них людей будет пресекаться полицией», — предупредил 23 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Он также назвал бессмысленным попытки продажи и покупки пригласительных билетов на «Алые паруса», поскольку все выпускники будут доставлены на праздник организованными группами с сопровождающими.

«Индивидуальные зрители», которые незаконно приобрели приглашения, просто не смогут попасть на праздник — их будет несложно вычислить», — уверен чиновник, предупредивший об ответственности за незаконный оборот «приглашений». «Самое лучшее место для просмотра шоу в этом году — у экрана телевизора или компьютера», — добавил Пиотровский.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил: «Прошу отнестись к принятым мерам с пониманием. Ждем на бал только выпускников, и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем».