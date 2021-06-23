Москва, , 13:29 — REGNUM В России не будет ситуации, когда возникнет дефицит вакцин от COVID-19. Об этом 23 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ограничения, обязательная вакцинация — все новости»

«Мы его (такой риск — ред.) не оцениваем. Мы считаем, что его не должно быть и не будет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, как в администрации главы Российского государства оценивают возможность риска нехватки вакцин от COVID-19 в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в регионах России могут возникать логистические трудности поставок ПЦР-тестов на коронавирус, однако каждый субъект РФ принимает меры по борьбе с этими трудностями самостоятельно.