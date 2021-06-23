Берлин, , 13:28 — REGNUM «Нормандский формат» переговоров по Донбассу нуждается в «новой динамике». Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас 23 июня в ходе выступления по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинекеном.

«Мы говорили и об Украине, о переговорах в формате [нормандской] четвёрки. Никто не может быть удовлетворен статусом-кво. Минские соглашения должны быть реализованы, в «нормандском формате» нам нужна новая динамика», — сказал он.

Маас добавил, что в данный момент ведётся работа по подготовке встречи в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел стран-участниц. Он также подчеркнул важность поддержки процесса переговоров со стороны США.

Напомним, ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак отметил, что нет никаких препятствий для организации встречи «Нормандской четвёрки» на уровне министров.

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