23 июня 2021 | Время чтения 6 мин

О строительстве Саха (Якутией) и федеральным правительством России Ленского трехкилометрового моста 50 на 50%, о чем он договаривался с японским и индийским послами, зачем республике моряки и почему взял на работу помощника -робота, ИА REGNUM рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

Владимир Станулевич, , 13:51 — REGNUM О строительстве Саха (Якутией) и федеральным правительством России Ленского трехкилометрового моста 50 на 50%, о чем он договаривался с японским и индийским послами, зачем республике моряки и почему взял на работу помощника — робота, ИА REGNUM рассказал Глава Якутии Айсен Николаев.

Глава Якутии Айсен Николаев Sakha.gov.ru

Владимир Станулевич: Вы стали первым руководителем региона, у которого появился цифровой помощник. Кто его разрабатывал, насколько минимизировано влияние на него западных технологий и хранилищ информации?

Айсен Николаев: Цифровой помощник АЙТА с искусственным интеллектом был запущен с июня текущего года. Помощник разработан нашим Республиканским центром информационных технологий и резидентами якутского АйтиПарка совместно с компанией «Авантелеком». Использован отечественный софт, в том числе и хранилище.

Цифровой помощник принимает обращения граждан, поступающие в мой адрес, и контролирует своевременную доставку ответов заявителям. Когда ответ на запрос заявителя готов, цифровой помощник сам перезванивает гражданину и предоставляет информацию по обращению. Для удобства помощник работает круглосуточно.

При разработке мы прежде всего исходили из удобства населения, и считаю, что это ещё один дополнительный канал получения официальной информации справочного и консультационного характера, обозначения той или иной проблемы для решения органами власти.

Владимир Станулевич: По соглашению, заключенному на ПМЭФ, Государственный университет морского и речного флота имени С. О. Макарова будет готовить кадры для портов, флота и строящейся в Якутии судоверфи. Рыбопромышленники жалуются, что программы подготовки моряков теоретичны и не всегда учитывают интересы отрасли. Якутия будет участвовать в составлении программ обучения своих моряков и судостроителей?

Айсен Николаев: Да, будет. В рамках подписанного соглашения Якутия готова к совместному с Университетом морского и речного флота им. С. О. Макарова составлению программ обучения для моряков и судостроителей, которые будут работать в Якутии, в частности на высокотехнологичной Жатайской судоверфи.

Соглашение, подписанное на полях Петербургского международного экономического форума, направлено на комплексное развитие сотрудничества между сторонами, в том числе по вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников крупных компаний промышленности и судоходства, организаций, обеспечивающих функционирование береговой, портовой инфраструктуры, логистики и экономики, ледокольного обеспечения. Как раз в этих отраслях Якутия готова к разработке новых программ обучения.

Подготовка кадров для якутских компаний будет обеспечена с помощью механизмов целевого приема и целевого обучения. Студенты университета смогут проходить практику в организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти республики. Якутия также будет оказывать содействие трудоустройству выпускников университета в компаниях, работающих в регионе.

Сегодня республика крайне нуждается в высококвалифицированных специалистах речного и морского транспорта новой формации. Регион активно развивается, идет строительство Жатайской судоверфи, развивается Ленское объединённое речное пароходство. В ближайшее время начнется реконструкция существующих портов на Северном Ледовитом океане в Якутии, возможно строительство новых глубоководных портов. Все это требует новых кадров. В прошлом году было начато строительство и атомного ледокола «Якутия», где также нужны подготовленные специалисты. Лучшие компетенции в этой области в нашей стране собраны в Университете имени Макарова. Благодаря подписанному соглашению в республике появятся необходимые профессиональные кадры для всех этих проектов.

Кроме того, документ предусматривает проведение прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ для реализации государственной политики Якутии по эффективному использованию научного потенциала региона и развития Арктической зоны Российской Федерации.

Подписание соглашения Якутии с Государственным университетом морского и речного флота имени С. О. Макарова о подготовке кадров для портов и флота Якутии Sakha.gov.ru

Владимир Станулевич: В рамках форума Вы встречались с послами Японии и Индии. С какими вопросами Якутия выходит на международную арену?

Айсен Николаев: C послом Индии Венкатешем Вармой обсуждены перспективы сотрудничества в сфере алмазно-бриллиантового комплекса, культуры, спорта и туризма, образования в IT. Вопросы привлечения индийских инвестиций в промышленность.

С послом Японии обсуждены вопросы перенятия японского опыта в организации производственных процессов. Якутия — один из наиболее работающих с Японией регионов Дальнего Востока. У региона совместные проекты, направленные на повышение качества жизни на Севере. Сегодня японскими компаниями на территории Якутии реализуется несколько проектов — в арктическом поселке Тикси запущена уникальная ветряная электростанция мощностью 900 кВт, а в ТОР «Якутия» работает круглогодичный тепличный комплекс «Саюри», созданный также при содействии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и Японского банка для международного сотрудничества (JBIC).

Айсен Николаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Кодзуки Тоёхиса Sakha.gov.ru

Владимир Станулевич: Вы договорились об инвестициях в лесопромышленный комплекс «Алмас». Что это даст региону?

Айсен Николаев: Подписанное соглашение — это толчок в развитии лесопромышленного комплекса Якутии с новыми рабочими местами, обеспечением рынка Якутии пиломатериалами и продукцией деревянного домостроения местного производства, что, безусловно, будет способствовать увеличению объемов индивидуального жилищного строительства.

Само соглашение трехстороннее и имеет инвестиционный характер. Оно заключено между правительством Республики Саха (Якутия), АО «РИК Плюс» и ГК «Старвей».

Основной целью соглашения является развитие лесозаготовительного и лесоперерабатывающего бизнеса на базе лесопромышленного комплекса ЛПК «Алмас» в Западной Якутии. Согласно документу, стороны в объеме своих полномочий принимают на себя обязательства в сфере экономических и производственных отношений, а также оказывают государственную поддержку по включению в ТОР и в получении установленных льгот.

Лесопромышленный комплекс обладает огромным потенциалом в регионе. Данное сотрудничество по проекту создаст в регионе современный лесопильный завод, повысит качество выпускаемой продукции, создаст дополнительные рабочие места, а также поспособствует развитию собственной лесозаготовки и лесопилению. Проект реализуется при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и может быть включен через механизм расширения в ТОР «Якутия».

Для Группы компаний «Старвей» данный проект имеет приоритетное значение. Они планируют построить высокотехнологичное деревообрабатывающее производство. Им также важно поддерживать бережное отношение к лесному богатству Якутии.

В настоящее время ООО ЛПК «Алмас» — одно из крупнейших лесопромышленных предприятий Республики Саха (Якутия). Отличительной особенностью предприятия является обеспечение полного цикла обработки с получением продукции высокой добавленной стоимости. Реализация проекта подпадает под приоритетные направления деятельности в рамках Указа Главы Республики Саха (Якутия) «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха «Якутия».

Макет моста через реку Лена Mintrans.sakha.gov.ru

Владимир Станулевич: Айсен Сергеевич, ну и в завершение не могу обойти стороной вопрос строительства Ленского моста. Есть какие-то подробные новости на эту тему?

Айсен Николаев: Понимаю, к чему Вы клоните. Финансовую модель мы согласовали с правительством России у вице-премьера Марата Хуснуллина, и выглядит она следующим образом: 50% будет из федерального бюджета, 50% — региональный бюджет и инвестор.

В целом отмечу, что Главгосэкспертизой одобрен первый этап строительства, который включает в себя подъездные пути, вахтовые поселки и причальные стенки. Разрешение на строительство уже выдано, начаты первые работы.

Проект второго этапа строительства будет готов в третьем квартале текущего года, и мы надеемся, что до конца года получим положительное заключение Главгосэкспертизы на весь проект строительства Ленского моста.

Сам мост уникальный в своём роде и свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Это обеспечит круглогодичную транспортную доступность для 83% населения Якутии, а объем грузоперевозок, предположительно, вырастет до 6 млн тонн, пассажиропоток — до 8 млн человек в год.