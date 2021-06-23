Ярославль, 23 июня, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Ярославле прокатные электросамокаты получили первые ограничения. Их ввели владельцы шерингов. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города рассказал заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Электросамокат

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 7 июня предприниматели подписали с мэрией соглашение о совместной работе над улучшением качества оказания услуг по кикшерингу. Тогда обсуждался вопрос о введении специальных парковок, а также была затронута тема скоростного ограничения.

На заседании комиссии председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов напомнил, что с предпринимателями обговаривался вопрос о введении ограничения максимальной скорости.

«С точки зрения приложений для шеринга. Мы на встрече говорили о том, что в них есть возможность ограничения скорости. Делают ли это на сегодня игроки, которые подписали соглашение и те, кто будет подписывать соглашение — есть ли у них ограничение? И с точки зрения возрастных и весовых вещей — они как-то это мониторят или это в целом невозможно промониторить?», — поинтересовался Артур Ефремов.

Заместитель мэра сообщил, что большинство существующих ограничений владельцы прокатов вводят сами.

«С точки зрения ограничения скорости такие процедуры они уже проводят. Предприниматели сами подошли к этому. На некоторых участках скорость там 25 километров в час разрешено — это много. Они ограничивают. Они ограничивают также и зоны, где возможна эксплуатация. То есть есть зоны куда на самокате не заехать. Многие из них адекватны и понимают, что кладбище или ещё что-то — мосты, тот же Октябрьский, программа не даёт заехать на самокате. Но мы совместно ещё будем прорабатывать территории, где ограничено будет движение на самокатах», — пояснил заммэра Илья Мотовилов.

Также он отметил, что правилами пользования электросамокатов запрещено кататься на них вдвоём или втроём. За это пользователей ждут штрафы. За соблюдением правил должны следить сами владельцы прокатов.