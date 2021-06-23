В Ярославле для электросамокатов ввели первые ограничения
Ярославль, 23 июня, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Ярославле прокатные электросамокаты получили первые ограничения. Их ввели владельцы шерингов. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города рассказал заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 7 июня предприниматели подписали с мэрией соглашение о совместной работе над улучшением качества оказания услуг по кикшерингу. Тогда обсуждался вопрос о введении специальных парковок, а также была затронута тема скоростного ограничения.
На заседании комиссии председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов напомнил, что с предпринимателями обговаривался вопрос о введении ограничения максимальной скорости.
«С точки зрения приложений для шеринга. Мы на встрече говорили о том, что в них есть возможность ограничения скорости. Делают ли это на сегодня игроки, которые подписали соглашение и те, кто будет подписывать соглашение — есть ли у них ограничение? И с точки зрения возрастных и весовых вещей — они как-то это мониторят или это в целом невозможно промониторить?», — поинтересовался Артур Ефремов.
Заместитель мэра сообщил, что большинство существующих ограничений владельцы прокатов вводят сами.
Также он отметил, что правилами пользования электросамокатов запрещено кататься на них вдвоём или втроём. За это пользователей ждут штрафы. За соблюдением правил должны следить сами владельцы прокатов.