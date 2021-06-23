Вильнюс, , 13:15 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская надеется на то, что новые президентские выборы в республике состоятся осенью нынешнего года. Она заявила об этом 23 июня в интервью агентству Associated Press.

«Я предполагаю, что новые выборы пройдут этой осенью. Это наша цель», — сказала она.

Также представительница белорусской оппозиции указала, что, как она считает, кризис в Белоруссии «углубляется».

Кроме того, Тихановская отметила, что она считает, что, если бы официальные власти страны действительно бы заботились о людях, «они бы начали диалог с белорусами, освободили бы политзаключенных, и урегулировали бы этот кризис цивилизованным путем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Неопровержимые доказательства причастности к подготовке государственного переворота в Белоруссии госструктур США получило следствие.