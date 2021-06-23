Киев, 23 июня 2021, 13:36 — REGNUM В офисе президента Украины выбирают из двух кандидатур нового пресс-секретаря главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Бабель» со ссылкой на собственные источники в офисе.
По данным журналистов, выбор стоит между ведущим телеканала «Украина 24» Сергеем Никифоровым и бывшим журналистом Александром Бондаренко.
Решение может быть принято в течение нескольких дней, добавили журналисты издания.
Напомним, в конце апреля 2021 года стало известно, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление об отставке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее своё желание стать новым пресс-секретарём Зеленского выразил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.
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