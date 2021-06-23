Москва, , 13:10 — REGNUM Совфед одобрил закон об экстерриториальности регистрации всех актов гражданского состояния, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Государственная регистрация акта гражданского состояния производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя, следует из закона. Взаимодействие с ЗАГСами возможно через портал госуслуг.

Уточнены правила выдачи лицу, не состоящему в браке, по его просьбе документа об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака. В частности, исключается указание на необходимость обращаться в орган ЗАГС по месту хранения записи акта гражданского состояния на бумажном носителе.

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