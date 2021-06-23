Москва, , 13:09 — REGNUM Совфед одобрил закон, ужесточающий контроль за деятельностью некоммерческих организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Минюст по запросу в банки получает доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО).

Нормы не коснутся партий и религиозных организаций.

Инициатива разработана в целях совершенствования федерального госнадзора за деятельностью НКО, осуществляемого Минюстом и его территориальными органами, отмечали в правительстве при обсуждении в Госдуме.

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