Белгород, , 13:08 — REGNUM Бывший заместитель губернатора — руководитель департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев задержан силовиками.

Как стало известно паблику «Белгород — это интересно», задержание произошло за пределами Белгородской области, информацию об этом журналисты получили из нескольких источников. Официальных комментариев ведомств пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евгений Глаголев занимал пост главы депстроя с 2016 года. В начале июня 2021 работа чиновника подверглась резкой критике врио губернатора Вячеслава Гладкова, он отстранил его от работы, а 17 июня подписал распоряжение об увольнении.

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