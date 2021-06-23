23 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Максим Исаев, , 13:37 — REGNUM В Вашингтоне и европейских столицах набирают популярность два разных, но связанных друг с другом видения России. С одной стороны, говорится, что она слабеющая держава, неспособная нанести кому-то вред или создать серьезные проблемы. С другой, утверждается, что эту же ослабляющуюся Россию можно и нужно убедить присоединиться к трансатлантическому сообществу в рамках более широкой коалиции по противодействию Китаю.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

И то, и другое видение — бред. Вместо того, чтобы терять драгоценное время, пытаясь убедить противников в континентальной Европе, президент США Джо Байден должен за время своего нахождения на посту оформить решительное сотрудничество союзников как против российского лидера Владимира Путина, так и против его китайского коллеги Си Цзиньпина. Для этого он может собрать демократических союзников от Европы до Тихоокеанского региона, готовых ответить на авторитарные амбиции Москвы и Пекина за рубежом, пишут сопредседатель Альянса США — Европа Реуф Байрович и директор программы Западных Балкан в Европейском центре политики безопасности Ричард Кремер в статье, вышедшей 22 июня в The National Interest.

Россию нельзя отнести к загибающимся державам. Напротив, если учесть, что в валютных резервах у Москвы более $600 млрд, а доходы федерального бюджета на 2021−2023 годы ненамного меньше расходов, получается, что Кремль располагает хорошими ресурсами для проецирования силы в тех областях, где у него есть интерес. Если же принять во внимание, что переход на «зеленую» энергетику даст плоды еще нескоро, едва ли в ближайшее время произойдет резкое падение глобального спроса на нефть и газ. Население мира и мировая экономика продолжают расти, поэтому в обозримом будущем у Москвы будет достаточно средств для реализации своих планов за рубежом.

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Нет также свидетельств того, что Путина сильно заботят издержки, связанные с военными «авантюрами» России на Украине, в Грузии, Сирии, Ливии и Центрально-Африканской Республике. Санкции, введенные США и ЕС после «оккупации» Россией Крыма и востока Украины, болезненны, но в целом Москва их переносит достаточно хорошо. А кому нужен Брюссель, если можно дружить с Виктором Орбаном, Башаром Асадом и Александром Вучичем? Кремль навел контакты с достаточным количеством «плутов», которые играют ему на руку.

Но лица, принимающие решения в Вашингтоне, Париже, Берлине и других местах, игнорируют такое положение дел, считая, что мощь России ослабевает, и тем сам оправдывают стратегию взаимодействия с Путиным, поскольку его китайский коллега представляет еще большую опасность.

И Китайская Народная Республика действительно представляет собой большую угрозу. Чрезвычайно грубое пренебрежение глобальными нормами в управлении и торговле, вопиющее пренебрежение основополагающими правами человека граждан и презрение к суверенитету Тайваня — все это серьезно угрожает мировому порядку, который принес человечеству беспрецедентную безопасность и процветание. Но объединяться с Молохом, чтобы победить Сатану, не нужно.

На сегодняшний день отношения Москвы и Пекина носят характер брака по расчету. И тот, и другая хотят ослабления США. Всё, что «плохо» для США — будь то раскол в обществе, постоянные противоречия с европейскими союзниками или нежелание осуществлять глобальное взаимодействие в качестве сверхдержавы, — это «хорошо» для Путина и Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин и Владимир Путин Kremlin.ru

Однако наличие общего врага — недостаточная основа для подлинного союза: внешнеполитические программы России и Китая в конечном счете несовместимы. Москва по-прежнему опасается экономических вторжений Китая на ее Дальний Восток, хорошо помня войну, которая едва не разразилась между двумя коммунистическими державами в 1969 году.

В Европе Россия «упорно способствует нестабильности» на Западных Балканах и в других местах, чтобы подорвать европейскую интеграцию и трансатлантические институты. Китаю, с другой стороны, нужна стабильность, чтобы успешно провести свой «Шелковый путь» на рынок ЕС. И в ужасном случае живой войны между Китаем и США и их союзниками на Тихом океане или где-либо еще, США не должны беспокоиться о том, что российский народ пожертвует своими молодыми людьми ради Пекина.

Было бы гораздо разумнее, если бы Запад оставил Россию и Китай «тушиться» в собственной взаимной несовместимости. Рано или поздно произойдет обновленная версия советско-китайского раскола, который может побудить Россию извлечь урок из китайско-американского сближения 1972 года.

Тем временем администрация Байдена поступила бы мудро, если бы собрала союзников, чтобы сдержать Китай и помешать российскому «авантюризму» во всем мире. США должны собрать отдельную группу демократических государств, в которую войдут британские, тихоокеанские, центральноевропейские и балтийские союзники. Это партнерство, основанное как на общих интересах, так и на общих ценностях, могло бы более быстро и точно реагировать на принудительное вмешательство, политический обман и потенциальную военную агрессию, исходящую от автократических Китая и России.

Реджеп Эрдоган, Джо Байден и Йенс Столтенберг. Саммит НАТО в Брусселе. 2021 Tccb.gov.tr

Широкий демократический консенсус в отношении угроз, которые создают нынешние Россия и Китай, в настоящее время недостижим. Кажется, есть почти умышленное игнорирование того, что показала история. Будь то имперская, советская или современная, Россия никогда не стремилась ни к чему, кроме как быть гегемоном в ближнем зарубежье. И если китайские амбиции региональной гегемонии в настоящее время иллюзорны, амбиции синоцентрической сферы влияния — другое дело.

Время имеет существенное значение. Российские и китайские операции по дезинформации, экономическое принуждение, дипломатическое и военное запугивание, по сути, принуждают некоторых участников действовать вопреки национальной безопасности и экономическим интересам США. Ослабление их авторитарного влияния становится тем сложнее, чем дольше оно сохраняется. Чем раньше США предпримут целенаправленные ответные действия с союзниками-единомышленниками в Европе и Тихоокеанском регионе, тем сильнее станет страна.