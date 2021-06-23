Москва, , 12:59 — REGNUM Совфед одобрил закон, позволяющий автовладельцам заключать договор ОСАГО без предоставления документа о прохождении технического осмотра транспортного средства — диагностической карты, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

Для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении автомобиля государственного технического осмотра.

Вместе с тем закон не освобождает водителей от штрафов за отсутствие диагностической карты. Штраф за езду без диагностической карты сейчас составляет 500−800 рублей.

Ранее Министерство внутренних дел России выступило с предложением ввести для личных легковых автомобилей добровольный технический осмотр вместо обязательного.

В то же время законопроект о добровольном прохождении техосмотра для личного автотранспорта находится на рассмотрении Госдумы.

Принятый Совфедом закон также касается выполнения обязательств Российской Федерации по допуску филиалов иностранных юридических лиц государств — членов ВТО к осуществлению страховой деятельности в России.

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